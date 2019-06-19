Mursi için gıyabi namaz

Çapanoğlu Büyük Camii’nde öğle vakti kılınan gıyabi cenaze namazını İl Müftüsü Salih Sezik kıldırdı. Namazın ardından Mursi için dua edildi. Gıyabi cenaze namazına Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkan Vekili Ahmet Topuz, vatandaşlar katıldı. Namazının AK Parti İl Başkanlığında Mursi için basın açıklaması yapıldı. Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için, Şefaatli, Sorgun, Akdağmadeni ilçelerinde de gıyabi cenaze namazı kılındı. Şefaatli ilçesinde öğle namazına müteakiben Yeşilyurt Camiindeki gıyabi cenaze namazını Şefaatli Müftüsü Abdullah Aksoy, Akdağmadeni Merkez Haseki Caminde, İlçe Protokolünün de katıldığı gıyabi namazı İlçe Müftü Vekili Serdar Kılıç kıldırdı. Sorgun ilçesinde de Salih Paşa camiinde gıyabi namaz kılındı.