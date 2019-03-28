Muhtardan yemekli veda

Seçim sürecinde muhtar ve başkan adayları yemek ve ikramlarda bulup seçmenden oy isterken, Kababel Köyü’nde tam tersi oldu. Uzun süre köyüne muhtar olarak hizmet eden, şair ve ozanlığıyla tanınan Bektaş, köyünde veda etkinliği düzenledi. Köylüleri ve il dışından gelen misafirlerine yemek ikram eden Bektaş, köylülerinden helallik isteyerek, görevinin sonuna geldiğini duyurdu. Bektaş, daha sonra sazı ve sözüyle misafirlerine keyifli anlar yaşattı. Muhtar Erdoğan Bektaş, “Köylülerimin desteğiyle iki dönem köyüme muhtar olarak hizmet ettim. Bu dönem aday olmadım. Başka bir kardeşimiz muhtar olacak. Köylülerimden helallik almak için bu organizasyonu tertipledim. Unutulmasın, dünyada her makam gelip geçicidir. Kimseye baki değildir” diye konuştu. Erdoğan Bektaş muhtar adaylarına da uyarılarda bulunarak, “Seçim sonuçlarından dolayı kimse kimseyle kavga etmesin, birbirini incitmesin. Her şey gelip geçicidir. Kalıcı olan komşuluk, kardeşliktir” şeklinde konuştu.

