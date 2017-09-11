Muhatap bulamadı!

Sungurlu Caddesi’nde evcil hayvan satışı yapan ve 4 yıldır esnaf olduğunu söyleyen, 6 çocuk annesi Semra Aktaş, dükkanının üst tarafına iş yerinin tabelasını asmak istediğini ancak üst katta oturan vatandaşın sürekli kendisine mani olduğunu aktararak, “Ben ilan ve reklam vergimi ödeyen bir esnafım. Üst komşum belediyeden emekli bir şahıs. Kendi balkonuyla ilgisi olmayan bir alana tabelamı asmak istiyorum ama hep mani oluyor. Zabıtadan yardım istedim, zabıta şahsı tanıdığı için ondan yana tavır alıyor. Belediyeye gittim, ‘sakınca yok as’ dediler ama astırmıyorlar” diyerek yetkililerden yardım istedi.

Evcil hayvan dükkanında esnaflık yaparak geçimini sağladığını ifade eden Semra Aktaş, “Ben sadece yasal hakkımı kullanmak istiyorum. Vergimi ödeyen bir kadın esnafım. Mağdur olduğumuzda karşımızda yetkili görmek istiyoruz” dedi.