Muharrem ayına özel

Yukarı Emirler Köyü’nde gerçekleştirilecek programa Sorgun Ozan, Yazar ve Şairler Derneği, İnceçayır Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Ankara’da faaliyet gösteren Demokrat Yozgatlılar Federasyonu da destek verecek. Programda Alevi ve Sünni vatandaşlar Yukarı Emirler Köyü Cem Evi’nde bir araya gelerek, ehlibeyti anacaklar. Programın tertip komitesinde bulunan Araştırmacı-Yazar Osman Karaca, Kerbela acısını her Müslümanın yüreğinde hissettiğini ve bu yıl Yukarı Emirler Köyü’nde düzenlenecek program ile Alevi-Sünni vatandaşların aynı acıyı birlikte yaşayarak, ehlibeyti birlikte anacaklarını söyledi.

Programa tüm il protokolünün de davet edildiğini belirten Osman Karaca, “Alevi vatandaşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Onlar Kerbela faciasını matemleriyle diri tuttular ve bizlere Ehlibeytin çektikleri acıları unutturmadılar. Kerbela hadisesine gerçek bir gözle baktığımız zaman Sünnilerde en az Alevi vatandaşlarımız kadar Yezid’e düşmandır. Hiçbir Sünni de gerçek iman etmiş toplumlarda Yezid adına rastlayamazsınız. Biz Hasan ile Hüseyin’iz. Alevi-Sünni can kardeşiz” dedi.

Yukarı Emirler Köyü Muhtarı İsmail İnci de, tertiplenen etkinlik ile ülkede bölücülere en güzel cevabın Alevi, Sünni kucaklaşması olduğunu vurgulayarak, “Biz Aleviler devletimizle, halkımızla barışık insanlarız. Elhamdülillah Müslümanız. Peygamber Efendimizin emanetlerine sahip çıkmak hepimizin insanlık görevi. Kerbela acısını yüreğinde hissetmeyen kişiler, ya cahildir, ya da tam iman etmemiştir” ifadelerinde bulundu.

Tertip Komitesi yüreğinde ehlibeyt sevgisi taşıyan tüm Yozgatlı vatandaşları 2 Ekim 2017 Pazartesi Saat 14.00’de Yukarı Emirler Köyü Cem Evi’nde düzenlenecek olan programa davet etti.



