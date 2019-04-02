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Müftülükten Kandil programı

YOZGAT İl Müftülüğü Miraç Kandili münasebetiyle Çapanoğlu Büyük Cami ve Bilal Şahin Külliyesinde kandil programı düzenleneceğini bildirdi.

Müftülükten Kandil programı

YOZGAT İl Müftülüğü Miraç Kandili münasebetiyle Çapanoğlu Büyük Cami ve Bilal Şahin Külliyesinde kandil programı düzenleneceğini bildirdi.

02 Nisan 2019 Salı 00:00
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Müftülükten Kandil programı

İl Müftülüğünden alınan bilgiye göre bugün yatsı namazından önce Çapanoğlu Büyük Cami ve Bilal Şahin Külliyesinde Miraç Kandili’ne özel program düzenleneceğini belirtildi.
Ayrıca yine aynı gün Bilal Şahin Külliyesinde kadınlara yönelik saat 10.00’da Miraç Kandili programı düzenleneceği duyuruldu.
Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik ise Hz. Muhammed’in bir gece Mekke’deki Mescid-i Haram’dan, Kudüs’teki Mescidi Aksa’ya yolculuk ettiğini, Miraç’ın ise Mescidi’i Aksa’dan en yüce makama kabulünün adı olduğunu belirtti.
Miraç Kandili vesilesiyle tüm inananların rabbine, kendisine ve çevresine karşı sorumluluklarını hatırlaması gerektiğini ifade eden Sezik, “Bugün biz müminlere düşen, miracı Peygamberimiz (s.a.s)’in bir hatıratı, bir tarih olarak okumak değildir. Bize düşen, Ebu Bekir Efendimiz misali, Allah’ın emir ve yasakları karşısında her daim sadakatle, teslimiyetle bir duruş sergilemektir. Bu sadakat ve teslimiyeti gösteremeyenler, miracın anlamı, ruhu ve kazanımlarından mahrum kalacaklardır” dedi.
Müftü Sezik, tüm Yozgat halkının mübarek Miraç Kandilini tebrik ederek, İslam alemine barış ve huzur getirmesini niyaz ettiğini söyledi.

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