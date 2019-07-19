Müftülükten 15 Temmuz etkinliği

İl Müftülüğü önünde düzenlenen etkinliğe Yozgat Müftüsü Salih Sezik, iş adamı Bilal Şahin, kuran kursu öğrencileri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. İl Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Bilal Şahin Hafızlık Kuran Kursu öğrencileri ve Naciye Afet Şahin Kız Kuran Kursu öğrencileri şehitler için Kuranı Kerim okudu. Kuran kursu öğrencileri ilahi ve kasideler eşliğinde, şehitlerimizi rahmetle anarken, Bilal Şahin Külliyesi Cami İmamı Hüdai Yavuz da 15 Temmuz adlı şiirini seslendirdi. Yozgat Müftüsü Salih Sezik, Türkiye’nin yaşadığı hain darbe girişimini geçmişte şanlı ecdadımızın yaptığı gibi birbirimize kenetlenerek engellediğimizi belirterek, “Rabbim ülkemizi bu türlü sinsi saldırı ve acılardan muhafaza eylesin, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum” dedi. İl Müftüsü Salih Sezik, Yozgatlı iş adamı Bilal Şahin’e katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, günün anısına plaket takdiminde bulundu. •Haber: Mustafa TEKER•