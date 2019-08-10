Müftü, Yozgat’ta etkinliklere katıldı

Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik’i makamında ziyaret eden Müftü Güven, Bölge Yatılı Hafızlık Kur’an kursu ve Bilal Şahin Hafızlık Kur’an kursu öğrencileriyle bir araya gelerek, sohbet etti. Prof. Dr. Şahin Güven, "Hafızlık, küçük yaşlarda yapılan ama faydasını gelecekte görebileceğiniz önemli bir yatırımdır. Aileleriniz sizleri buraya hafızlık yapın diye gönderdi. Buraya farklı köylerden ve farklı illerden hafızlık yapmaya geldiniz. Kur’an-ı Kerim’e inanan müminler olarak Kur’an-a aşık olmalıyız. Allah biz müminlerin tamamına, bu dünya hayatında hükümlerini yaşayalım diye bir kitap gönderdi. O'nun adı Kur’an-ı Kerim’dir. Ezberlediğiniz bütün ayetlerin bir anlamı var ve bunların yaşadığımız hayatla bir ilişkisi var. Sadece ibadet hayatı değil, giyim kuşamımızdan tutun da anne babamıza saygıya, kardeşler arasındaki diyaloğa, sokakta yürürken neler yapmamız gerektiğine ve aynı zamanda birbirimizle nasıl bir diyalog kurmamız gerektiğine varıncaya kadar Kur’an-ı Kerim’de ve onun açıklaması olan Hadis-i Şerif'lerde bir hayat tarzı görüyoruz’’ dedi.

Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, TDV Yozgat Şubesini ve TDV Kız yurdunu ziyaret ederek programını sonlandırdı.

