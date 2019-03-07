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Müftü Sezik, Kandil’i kutladı

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik, Yozgat halkına üç aylar ve Regaip Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Müftü Sezik, Kandil’i kutladı

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik, Yozgat halkına üç aylar ve Regaip Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

07 Mart 2019 Perşembe 00:00
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Müftü Sezik, Kandil’i kutladı

İl Müftüsü Salih Sezik Yozgat halkının Recep ve Şaban aylarının mübarek olmasını temenni ederek “İnşallah hep birlikte Ramazan’a ulaşırız” dedi.
İl Müftüsü Sezik, Yüce Allah’ın kullarına olan rahmet ve merhametinin bir göstergesi olarak, insanlığa ihsan ve ikramda bulunduğunu anlatarak, “7 Mart Perşembe günü mübarek üç ayların birincisi olan Recep ayının ilk günü, 7 Mart Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece de mübarek Regaib Kandili’dir. Üç aylar, kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır” ifadelerini kullandı. 
Bu ayların Allah’ın rahmet ve bereketinin sağanak yağmurlar gibi yağdığı, kalplerin inşirah, gönüllerin huzurla dolduğu, bir senenin dörtte birini oluşturan önemli bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Sezik, “Üç aylar, kalplerimizi tövbe ve istiğfarlarla günahlardan arındırmak, ruhlarımızı dua ve ibadetlerle ferahlatmak, kulluk şuurumuzu tazelemek ve Cenab-ı Hakk’ın rızasını kazanmak için fırsatlarla dolu bir zaman dilimidir. Üç aylar, yapılan iyiliklere kat kat mükâfat verildiği, yapılan duaların dalga dalga Allah’a ulaştığı, feyizli ve bereketli kazanç mevsimidir” şeklinde konuştu.
Müftü Sezik, başta Yozgatlılar olmak üzere bütün Müslümanların mübarek üç aylarını ve Regaib Kandili’ni tebrik ettiğini kaydetti.

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