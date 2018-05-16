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Motosiklet kazası

SORGUN ilçesine motosikletin şarampole devrilmesi sonucu römorkünde bulunan 5 kişi yaralandı.

Motosiklet kazası

SORGUN ilçesine motosikletin şarampole devrilmesi sonucu römorkünde bulunan 5 kişi yaralandı.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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Motosiklet kazası

Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Çiğdemli Kasabası yakınlarında meydana geldi. Kazada 47 yaşındaki V.A. yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Motosikletin römorkünde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan A.Y., M.K. ve O. K. ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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