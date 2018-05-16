Motosiklet kazası

Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Çiğdemli Kasabası yakınlarında meydana geldi. Kazada 47 yaşındaki V.A. yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Motosikletin römorkünde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan A.Y., M.K. ve O. K. ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
16 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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