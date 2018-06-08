Mısır Satışları Arttı

Yozgat şehir merkezinde cadde ve sokak başında satılan kaynamış ve közlenmiş mısır her yaşa hitap ediyor. Lise caddesinde kaynamış ve közlenmiş mısır satışı yapanlar, "Yaz mevsiminin gelmesi demek mısır satışlarının olacağının haberi verir. Tanesini 2 liradan sattığımız bu ürünün her yaşta sevilmesi bizleri sevindiriyor. Yani kaynamış ve közlenmiş mısırı sevmeyen yok gibi. Gördüğümüz ve duyduğumuz kadarıyla da mısır birçok rahatsızlığa iyi geliyormuş. Bizlerde satışlarımızdan çok memnunuz, bir nevi alanda satanda memnun" dedi.

Uzmanlar ise mısırın bir vitamin deposu olduğuna vurgu yaparak, "Mısır diyetsel liflerin, magnezyum, fosfor minarelerinin çok iyi bir kaynağıdır. Yapılan araştırmalara göre, mısırın yüksek kolesterol seviyelerini düşürüyor. Sindirim sistemi ve kalp üzerindeki etkilerine ek olarak da, mısırda bulunan lif kan şekeri seviyelerini stabilize etmeye yardımcı olur. Diyabet hastasıysanız, mısır yavaş ve dayanıklı bir enerji sağlayıp kan şekerini dengeler" şeklinde konuştular.

