Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95876
ALTIN
186.974
DOLAR
4.4736
STERLİN
6.0020
EURO
5.2679

Mısır Satışları Arttı

YOZGAT’ta  yaz aylarıyla birlikte başlayan kaynamış ve közlenmiş mısır satışları, ramazan akşamlarının vazgeçilmezleri arasındaki yerini aldı.

Mısır Satışları Arttı

YOZGAT’ta  yaz aylarıyla birlikte başlayan kaynamış ve közlenmiş mısır satışları, ramazan akşamlarının vazgeçilmezleri arasındaki yerini aldı.

08 Haziran 2018 Cuma 07:00
28 Okunma
Mısır Satışları Arttı

Yozgat şehir merkezinde cadde ve sokak başında satılan kaynamış ve közlenmiş mısır her yaşa hitap ediyor. Lise caddesinde kaynamış ve közlenmiş mısır satışı yapanlar, "Yaz mevsiminin gelmesi demek mısır satışlarının olacağının haberi verir. Tanesini 2 liradan sattığımız bu ürünün her yaşta sevilmesi bizleri sevindiriyor. Yani kaynamış ve közlenmiş mısırı sevmeyen yok gibi. Gördüğümüz ve duyduğumuz kadarıyla da mısır birçok rahatsızlığa iyi geliyormuş. Bizlerde satışlarımızdan çok memnunuz, bir nevi alanda satanda memnun" dedi.
Uzmanlar ise mısırın bir vitamin deposu olduğuna vurgu yaparak,  "Mısır diyetsel liflerin, magnezyum, fosfor minarelerinin çok iyi bir kaynağıdır. Yapılan araştırmalara göre, mısırın yüksek kolesterol seviyelerini düşürüyor. Sindirim sistemi ve kalp üzerindeki etkilerine ek olarak da, mısırda bulunan lif kan şekeri seviyelerini stabilize etmeye yardımcı olur. Diyabet hastasıysanız, mısır yavaş ve dayanıklı bir enerji sağlayıp kan şekerini dengeler" şeklinde konuştular.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Mısır Satışları Arttı
Mısır Satışları Arttı
Hasar oluştu
Hasar oluştu
Hurdadan araba
Hurdadan araba
Yağmur Sonrası
Yağmur Sonrası
Ramazanda sıcakla imtihan
Ramazanda sıcakla imtihan
GÖRMEDEN GiTME
GÖRMEDEN GiTME

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim