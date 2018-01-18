Minik Irmak, muradına erdi

YOZGAT’ta gerçekleştirilen AK Parti İl Kongresi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşemediği için gözyaşına boğulan 4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek’in üzüntüsüne Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalmadı.

Irmak Ayşe İstek ve ailesiyle telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik kızı ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne davet etti.

Telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Irmak Ayşe’nin heyecanı gözlerinden okundu.

Ayşe Irmak’a Ankara’ya neden gelmediğini sordu ve “Yozgat’a geldim ama o gün çok kar vardı sen üşürsün diye baban seni eve götürmüş” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü Irmak Ayşe ve ailesini Külliye'ye beklediğini söyledi.

