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Minibüsçüler kurban kesti

SARIKAYA Minibüs ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, 2018-2019 Eğitim öğretim yılının kazasız ve belasız geçmesi dileğiyle kurban kesti.

Minibüsçüler kurban kesti

SARIKAYA Minibüs ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, 2018-2019 Eğitim öğretim yılının kazasız ve belasız geçmesi dileğiyle kurban kesti.

26 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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Minibüsçüler kurban kesti

 Kurban Kesim törenine AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, İlçe Müftüsü Emrah Kandemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Sarıkaya Tur Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Arif Yılmaz, minibüs şoförleri ve vatandaşlar katıldı. Törende bir konuşma yapan Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, şoför esnafıyla gönül bağlarının güçlü olduğunu söyledi. Yolları şoförler için otobana dönüştüren adımlar atıldığını belirten Bozdağ, “Yozgat’ımızda yollardan nasibini aldı. Bölünmüş yolları sıcak asfalta dönüştüren çalışmalarımız devam ediyor. Sarıkaya’da ilk defa köylerimize sıcak asfalt döşenmeye başladık” dedi.

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Sarıkaya’daki bütün yolları adım adım sıcak asfalta dönüştüreceklerini ifade eden Bozdağ, şoför esnafıyla hatıra fotoğrafı çekindi.

DERNEĞE ZİYARET

Minibüsçüler Kooperatifinin kurban kesme merasimine katılan AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve protokol mensupları, daha sonra Sarıkaya Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti. Sarıkaya Muhtarlar Derneği Başkanı Mahir Ünal, Bozdağ’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bozdağ ve protokol mensuplarına teşekkür etti.

Bozdağ ve protokol mensupları, ilçedeki esnaf ve sanatkarları da ziyaret etti.

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