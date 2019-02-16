Milletin hizmetinde

Millet Kıraathanesi açıldığı günden bu yana Yozgatlı vatandaşların ilgi odağı oldu. Millet Kıraathanesinde ücretsiz çay içen vatandaşlar okuma salonlarında günlük gazete, dergi ve kitap okuyabiliyor. Öte yandan Yozgat’ta faaliyet gösteren kültür ve sanat dernekleri de Millet Kıraathanesi’nde kültürel ve sanatsal programlar tertipliyor. Millet Kıraathanesinde bugün saat 14.00’de Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği tarafından okuma etkinliği düzenlenecek. Saat 16.00’da ise şiir ve edebiyat sohbetleri gerçekleştirilecek. Dernek Başkanı Ahmet Sargın, etkinliğe tüm Yozgat halkını davet etti. Millet Kıraathanesi’nden istifade eden vatandaşlar ise projenin mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Belediye Başkanı Kazım Arslan’a teşekkür ettiler.