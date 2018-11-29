Millet Kıraathanesi açılıyor

Belediye Başkanı Kazım Arslan kıraathanede incelemelerde bulunarak bir ay içerisinde hizmete açacaklarını söyledi.

Başkan Kazım Arslan göreve geldikleri günden bu yana Yozgat’ın kültür sanat hayatına önemli hizmetler verdiklerini hatırlattı. Başkan Kazım Arslan Yozgat’ın bu alanda son beş yılda ne kadar ciddi mesafe aldığını halkın çok iyi bildiğini belirtti.

Başkan Arslan “Şimdi de millet kıraathanesini şehir merkezinde halkımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.

Cumhuriyet Parkı içerisinde bulunan eski Park ve Bahçeler Müdürlüğü binasını Millet Kıraathanesi yaptıklarını anlatan Başkan Arslan, “Estetik bir binada hizmet verecek içerisinde iki büyük, iki küçük salon yer alacak. Sohbet salonları bulunacak. Vatandaşlarımız çay kahve içebilecekler. Bir bölümü ise kütüphane olacak, insanımız burada okuyacak, araştıracak” dedi.

Başkan Arslan bir ay içerisinde kıraathanenin açılışını gerçekleştireceklerini ifade etti.

