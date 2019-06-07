Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
90346
ALTIN
248.177
DOLAR
5.8643
STERLİN
7.3358
EURO
6.5566

Mezuniyet etkinliği

SARAYKENT Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. Sınıf Öğrencilerine yönelik mezuniyet gecesi düzenlendi.

Mezuniyet etkinliği

SARAYKENT Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. Sınıf Öğrencilerine yönelik mezuniyet gecesi düzenlendi.

07 Haziran 2019 Cuma 00:00
7 Okunma
Mezuniyet etkinliği

Öcallar Dinlenme Tesisinde, Yozgat’ın ilahi alanındaki Sanatçısı Recep Kunduz’un da sahne aldığı programda semazenler hünerlerini sergilerken davetlilerde iftar yemeği verildi. Okul Müdürü Bekir Korkut, öğrencilerinin İmam Hatip Lisesi mezunu olarak çok şanslı olduklarını söyledi. Korkut, ‘’Okulumuzda bilim derslerinin yanında almış olduğunuz meslek dersleri sizi bundan sonraki hayatınızda her zaman farklı kılacaktır. Bu bilinçle sizlere çok büyük görevler ve sorumluluklar düşmektedir. Hiçbir zaman İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunuzu aklınızdan çıkarmayın. Karşınıza gelebilecek her türlü sorunun çözümünü çok kolay bir şekilde gerçekleştirecek yeterlilikte bir donanıma sahip olduğunuzu hatırlatmak istiyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun’’ dedi. Daha sonra 12. Sınıf Öğrencilerinin lise hayatı boyunca anılarını içeren sinevizyon gösterileri geceye damgasını vurdu. Gecenin bitimin akabinde davetliler ile hatıra fotoğrafları çektirildi.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yağlı güreş heyecanı başlıyor
Yağlı güreş heyecanı başlıyor
Şehit yakınları unutulmadı
Şehit yakınları unutulmadı
Trafik akışı sorun oldu
Trafik akışı sorun oldu
Çamlığa akın ettiler
Çamlığa akın ettiler
Yağmur yağsın diye dua ettiler
Yağmur yağsın diye dua ettiler
Trafik akışına yakın takip
Trafik akışına yakın takip
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim