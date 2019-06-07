Mezuniyet etkinliği

Öcallar Dinlenme Tesisinde, Yozgat’ın ilahi alanındaki Sanatçısı Recep Kunduz’un da sahne aldığı programda semazenler hünerlerini sergilerken davetlilerde iftar yemeği verildi. Okul Müdürü Bekir Korkut, öğrencilerinin İmam Hatip Lisesi mezunu olarak çok şanslı olduklarını söyledi. Korkut, ‘’Okulumuzda bilim derslerinin yanında almış olduğunuz meslek dersleri sizi bundan sonraki hayatınızda her zaman farklı kılacaktır. Bu bilinçle sizlere çok büyük görevler ve sorumluluklar düşmektedir. Hiçbir zaman İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunuzu aklınızdan çıkarmayın. Karşınıza gelebilecek her türlü sorunun çözümünü çok kolay bir şekilde gerçekleştirecek yeterlilikte bir donanıma sahip olduğunuzu hatırlatmak istiyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun’’ dedi. Daha sonra 12. Sınıf Öğrencilerinin lise hayatı boyunca anılarını içeren sinevizyon gösterileri geceye damgasını vurdu. Gecenin bitimin akabinde davetliler ile hatıra fotoğrafları çektirildi.

