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Mezarlıklar bayrama hazır

BOĞAZLIYAN ve Çayıralan ilçesinde mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışması yapılarak, ziyaretlere hazır hale getirildi.

Mezarlıklar bayrama hazır

BOĞAZLIYAN ve Çayıralan ilçesinde mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışması yapılarak, ziyaretlere hazır hale getirildi.

31 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Mezarlıklar bayrama hazır

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Karakoç Mahallesi mezarlık kapılarıyla birlikte bayrak direği ve yol çalışmalarını bitirdiklerini söyledi. Başkan Coşar,  ‘’Karakoç Mahallesi sakinlerine hayırlı olsun emeği geçen herkese teşekkürler ederim’’ dedi.
Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar da, Mezarlıklarla birlikte cadde ve sokaklarda ot temizliği yaptıklarını söyledi. Başkan Codar, daha temiz bir Çayıralan için çalıştıklarını, çalışmalara halkın da destek vermesini istedi. Başkan Codar, Aile Hekimliği’nin bayram sonrasında yeni binasına taşınacağını hatırlattı. Başkan Codar, mülkiyeti belediyeye ait binanın daha önceki dönemlerde olduğu gibi alt katının hamam, üst katının otel olarak hizmet vermesini istediklerini kaydetti. Başkan Codar, ‘’Burasını kiralayıp, işletmek isteyen hemşerilerimizi makama bekliyorum. Girişimcilerimizle bu konuyu görüşmeye açığız’’ ifadelerini kullandı.

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