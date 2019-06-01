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Mezarlık imece ile temizlendi

SORGUN İlçesinin Bahadın Beldesi’nde mezarlık temizliği belde halkının da katılımı ile elbirliği ile gerçekleştirildi.

Mezarlık imece ile temizlendi

SORGUN İlçesinin Bahadın Beldesi’nde mezarlık temizliği belde halkının da katılımı ile elbirliği ile gerçekleştirildi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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Mezarlık imece ile temizlendi

Bahadın Beldesi’nde geleneksel hale getirilen mezarlık temizliği Sungur, Tatlı, Gümüşkavak Mezarlıklarında gerçekleştirildi. 7’den 70’e belde halkının katılım gösterdiği mezarlık temizliği çalışmaları kapsamında, otoların biçimi yapıldı, çöpler temizlendi, kırık, yıkık mezarlar onarılıp, bakımları yapıldı, çiçekler dikildi, yolların bakımı da gerçekleştirildi. Belediye öncülüğünde yapılan temizlik çalışmasının her yıl imece usulü ile gerçekleştirildiği kaydedildi. 

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