Meyve bahçesi bakım bekliyor

Yozgat İl Özel İdaresi tarafından ağaçlandırılan 800 dönümlük Çalatlı Köyü Cinlikavak mevkiindeki meyve bahçesinin verimli olduğu ve bakım beklediği belirtildi.

İl Genel Meclisi Ar-Ge Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, 85 bin adet ceviz, elma, kiraz, üzüm, göknar, meşe, ardıç, ıhlamur ve selvi gibi muhtelif ağaçlar bulunduğu, meyve veriminin iyi olduğu ve bakım beklediği vurgulandı.

Bölgede bazı kurum ve kuruluşların da hatıra ormanı oluşturduğu bildirilirken, bakım ve onarım neticesinde bölgenin ormanlık ve meyvelik alan olabileceği ifade edildi.