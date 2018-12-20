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Meydan Yeri’ne DOKUNMAYIN!

YOZGATLI vatandaşlar Yozgat Belediyesi tarafından yayalaştırılan Meydan Yeri Caddesi’nin yeniden trafiğe açılacağı vaadini veren siyasetçilere tepki gösterdi.

Meydan Yeri’ne DOKUNMAYIN!

YOZGATLI vatandaşlar Yozgat Belediyesi tarafından yayalaştırılan Meydan Yeri Caddesi’nin yeniden trafiğe açılacağı vaadini veren siyasetçilere tepki gösterdi.

20 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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Meydan Yeri’ne DOKUNMAYIN!

Yozgat’ta yayalaştırılan ve tarihi dokusu yeniden ortaya çıkan Meydan Yeri Caddesi, Yozgat’ın yayalaştırılmış tek caddesi olma özelliğini taşıyor.

Önceki yıllarda araba yığınından ibaret olan cadde, yayalaştırma sonucu çocuk ve kadınların da uğrak yeri olmuştu.

Lise Caddesi’nin alternatifi olarak kıymetlenen cadde, Tol Çarşı’nın restorasyonuyla Yozgat’ın en kıymetli çarşısı olarak ortaya çıktı.

Seçim sürecinde bazı siyasilerin caddeyi yeniden trafiğe açacaklarına dair vaatlerde bulunmaları ise vatandaşların tepkisini çekti.

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