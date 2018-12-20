Meydan Yeri’ne DOKUNMAYIN!

Yozgat’ta yayalaştırılan ve tarihi dokusu yeniden ortaya çıkan Meydan Yeri Caddesi, Yozgat’ın yayalaştırılmış tek caddesi olma özelliğini taşıyor.

Önceki yıllarda araba yığınından ibaret olan cadde, yayalaştırma sonucu çocuk ve kadınların da uğrak yeri olmuştu.

Lise Caddesi’nin alternatifi olarak kıymetlenen cadde, Tol Çarşı’nın restorasyonuyla Yozgat’ın en kıymetli çarşısı olarak ortaya çıktı.

Seçim sürecinde bazı siyasilerin caddeyi yeniden trafiğe açacaklarına dair vaatlerde bulunmaları ise vatandaşların tepkisini çekti.