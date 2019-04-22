Meteoroloji yanılmadı, havalar ısınıyor

Bugünden başlayarak, soğuk havanın yerini sıcak havalar alacak, bulutlu hava hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek. Hafta sonunda yağan kar ile birlikte hissedilen soğuk hava, özellikle çiçek açan ağaçları olumsuz etkiledi. Yozgat’ta aralıklarla yağan kar etrafı beyaza bürüdü. Meyve ağaçlarının dallarında açan çiçekler ile yol kenarlarına, park ve bahçelere dikilen çiçekler kar altında kaldı. Kar yağışı ile birlikte soğuk havanın da etkisini sürdürmesi nedeniyle çiçek açan meyve ağaçlarının zarar görebileceği kaydedildi. Yozgat şehir merkezinde kar etkili olurken, çevre köylerinde bahardan kalma günlerin hakim olduğu da gözlendi. Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren mevsim normallerine döneceği kaydedildi. Hafta sonuna kadar hava bulutlu ve çok bulutlu olması beklenirken, sıcaklıklar her gün biraz daha artacak. Bugün hava sıcaklığı 6 ila -4 derece dolayında hissedilirken, yarın sıcaklık 5 derece artacak 11 ila -1 derece dayalında hissedilecek. Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar Pazar gününe kadar 2 ila bir derece artarak, Pazar günü hava sıcaklığı 19 ila 6 derece dolayında hissedilmeye başlanacak.