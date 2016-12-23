Mesleğe adanan bir ömür...

Çıraklık döneminde ustasından aldığı 70 yıllık makine ile terzilik zanaatını gelişen teknolojiye karşı sürdüren Demirtürk Perde ve Terzi işletme sahibi Çınar Demirtürk, 75 yaşına gelmesine rağmen işini severek yaptığını dile getirdi. Yozgat olmak üzere birçok ilde terzilik zanaatının önemini kaybettiğini hatırlatan Demirtürk, artık yetiştirecek çırak bulamamaktan yakındı.





Yozgat’ta 1955 yılında terzilik hayatına başladığını belirten 75 yaşındaki Çınar Demirtürk, 60 yıldır perdeci ve terzi olarak Yozgat halkına hizmet ettiğini söyledi. 1970 yıllarda Yozgat’ın şehirleşmeye başlamasıyla birlikte ilk kez perdeyi Yozgat halkına kendisinin diktiğini belirten Demirtürk, “Ben burada askere gitmeden önce kadın erkek terziliği yapardım. Askere gittikten sonrada sadece erkek terziliğine yöneldim. 70’li yıllarda Yozgat’ta apartman kültürü çoğalmaya başladı. Apartmanlar çoğalınca da Yozgat’ta perde kültürü oluştu. Yozgat’ta da o zamanlar perde diken yoktu. Bu vesileyle perde dikmeye yöneldim. Hatta Yozgat’ta il olarak perdeler bizden çıkardı. Bununla birlikte perde ve terzicilikle hayatımıza devam ediyoruz. Elbise diktirme olayı şimdi bitti tamirat daha fazla oluyor onunla geçimimizi sağlıyoruz. Dikiş makinemi ustamdan zamanında devraldım. 70 yıllık bir makine. Makinemle ilgili çok büyük sorun yaşamadan bu makine ile işime devam ediyorum” dedi.





Türkiye genelinde artık sanatkar yetiştirmenin zor olduğuna da değinen Demirtürk, “Yozgat’ta değil Türkiye genelinde sanat önemini kaybetti ve sanatkar artık yetişmiyor. Yetişmemesinin nedeni eğitimi sisteminin değişmesidir. Yani sanat öğrenmek isteyen çocuk önceleri, ilkokulu bitirdikten sonra okuyorsa okuyor okumayacaksa bir sanata yönelirdi. Şimdi ise o sistem değişti. Sistemin değişmesiyle birlikte artık sanatkar yetişmiyor” şeklinde konuştu.



