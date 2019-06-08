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Mesire alanı yenilendi

ÇAYIRALAN Belediye Başkanı Ömer Codar, halkın sıcak havalarda piknik yapabileceği Kayapınar bölgesinde bulunan Çakmak Çetin Mesire alanında gerekli düzenlemeyi yapıp, işletmeye açılmasını sağladıklarını söyledi.

Mesire alanı yenilendi

ÇAYIRALAN Belediye Başkanı Ömer Codar, halkın sıcak havalarda piknik yapabileceği Kayapınar bölgesinde bulunan Çakmak Çetin Mesire alanında gerekli düzenlemeyi yapıp, işletmeye açılmasını sağladıklarını söyledi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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Mesire alanı yenilendi

Başkan Codar, hizmete sunulan mesire alanına gitmek isteyen vatandaşlar için dolmuş seferlerinin de başlanacağını belirterek, dolmuş seferlerinin 08.00’da başlayıp, saat 17.00’a kadar devam edeceğini, Çokradan, İmam Hatip Lisesi, Toki, Konutevler, Sanayi, Yeni Adliye, Dörtyol Işık’lar, Hükümet Konağı, Nur Cami, Kaynarpınar güzergahının kullanılacağını kaydetti. Codar, belirlenecek tarihe kadar ulaşımın ücretsiz olacağını da vurgulayarak, ‘Orta Anadolu’da tek, ilçemizin doğal Çakmak Çetin Mesire Alanı şimdi lunapark ve yiyecek, içecek çeşitleri ile ayrıca düğün ve özel günler için işletmeci Adnan Köşker tarafından hizmet verilmektedir’ dedi. 

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