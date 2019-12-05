Mesai saatleri değişiyor

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, 'İlimiz merkez ve ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 100. maddesi gereğince, 9 Aralık 2019 Pazartesi gününden itibaren belirtildiği şekilde uygulanacaktır'' denildi.Buna göre Yozgat merkez ve bağlı ilçelerinde mesai Pazartesi gününden itibaren sabah saat 08.30'da başlayıp, öğlen saat 12.30'da tamamlanacak. Öğle yemeği sonrasında ise mesai saat 13.30'da başlayıp, saat 17.30'da tamamlanacak.