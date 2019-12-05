Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -0°
kar yağışlı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
107701
ALTIN
272.992
DOLAR
5.7484
STERLİN
7.5424
EURO
6.3789

Mesai saatleri değişiyor

YOZGAT Valiliği, Pazartesi gününden geçerli olmak üzere mesai saatlerinin güncellenmesini uygun buldu.

Mesai saatleri değişiyor

YOZGAT Valiliği, Pazartesi gününden geçerli olmak üzere mesai saatlerinin güncellenmesini uygun buldu.

05 Aralık 2019 Perşembe 04:04
Mesai saatleri değişiyor

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, 'İlimiz merkez ve ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 100. maddesi gereğince, 9 Aralık 2019 Pazartesi gününden itibaren belirtildiği şekilde uygulanacaktır'' denildi.Buna göre Yozgat merkez ve bağlı ilçelerinde mesai Pazartesi gününden itibaren sabah saat 08.30'da başlayıp, öğlen saat 12.30'da tamamlanacak. Öğle yemeği sonrasında ise mesai saat 13.30'da başlayıp, saat 17.30'da tamamlanacak. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
107 bin 470’e düştü
107 bin 470’e düştü
MÜCADELE TİMİ KURULDU
MÜCADELE TİMİ KURULDU
Dünya Engelliler Günü
Dünya Engelliler Günü
Acemi erler yemin etti
Acemi erler yemin etti
Babadan danslı moral
Babadan danslı moral
Kombi bakımını unutmayın
Kombi bakımını unutmayın
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim