Menfez gitti cadde geldi

Belediye ekipleri kış öncesi yer altına alınan çirkin menfez yerine, yeni cadde inşa ederek asfalt çalışmasını da sonlandırdı.

Cadde kenarında bulunan ve caddeyi kaplayan çirkin görüntüsüyle, mahalle sakinlerinin tepkisini çeken menfez yıkılarak, yeni cadde açıldı.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, menfezlerle kapalı, araçla ve yaya olarak geçmenin zor olduğu mezbelelik bir sokaktan, ortaya güzel bir cadde çıkardıklarını ifade etti.

Başkan Arslan, “Bu sene üçüncü büyük caddemizi de hizmete sunmuş olduk. Yeni caddemiz Gülveren Caddesi, mahalle sakinlerine hayırlı olsun” diye konuştu.