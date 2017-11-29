Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102387
ALTIN
164.607
DOLAR
3.9552
STERLİN
5.2958
EURO
4.6917

Menfez gitti cadde geldi

YOZGAT Belediyesi kış öncesi Hacı Eyüp Sokak’ta bulunan menfezi yer altına alarak yeni bir cadde ortaya çıkardı.

Menfez gitti cadde geldi

YOZGAT Belediyesi kış öncesi Hacı Eyüp Sokak’ta bulunan menfezi yer altına alarak yeni bir cadde ortaya çıkardı.

29 Kasım 2017 Çarşamba 07:00
220 Okunma
Menfez gitti cadde geldi

Belediye ekipleri kış öncesi yer altına alınan çirkin menfez yerine, yeni cadde inşa ederek asfalt çalışmasını da sonlandırdı.
Cadde kenarında bulunan ve caddeyi kaplayan çirkin görüntüsüyle, mahalle sakinlerinin tepkisini çeken menfez yıkılarak, yeni cadde açıldı.
Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, menfezlerle kapalı, araçla ve yaya olarak geçmenin zor olduğu mezbelelik bir sokaktan, ortaya güzel bir cadde çıkardıklarını ifade etti.
Başkan Arslan, “Bu sene üçüncü büyük caddemizi de hizmete sunmuş olduk. Yeni caddemiz Gülveren Caddesi, mahalle sakinlerine hayırlı olsun” diye konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Suyumuz renklendi!
Suyumuz renklendi!
-TARİHİ YOK ETTİK!
-TARİHİ YOK ETTİK!
GÖÇEMEDi!
GÖÇEMEDi!
-Belediye’den ‘kışlık lastik’ uyarısı
-Belediye’den ‘kışlık lastik’ uyarısı
-Yollar buz pisti gibi
-Yollar buz pisti gibi
Yılın ilk karı düştü
Yılın ilk karı düştü

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim