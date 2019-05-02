Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11°
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95416
ALTIN
244.508
DOLAR
5.9430
STERLİN
7.7886
EURO
6.6810

Mektup arkadaşı çocuklar buluştu

SORGUN ilçesinde köy okulları ile ilçe merkezindeki okullarda eğitim gören çocuklar arasında oluşturulan mektup arkadaşlığı, ziyarete dönüştü.

Mektup arkadaşı çocuklar buluştu

SORGUN ilçesinde köy okulları ile ilçe merkezindeki okullarda eğitim gören çocuklar arasında oluşturulan mektup arkadaşlığı, ziyarete dönüştü.

02 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
12 Okunma
Mektup arkadaşı çocuklar buluştu

Sorgun Karalık Köyü’nde eğitim gören çocuklar, daha önce mektuplaşarak tanıştıkları ilçe merkezindeki okullarda eğitim gören çocukları ağırladı. Birbirlerine yazdıkları son mektupta, öğrenci arkadaşlarını köye davet eden Karalık Köyü çocukları, konuklarını köy girişinde karşılayıp, mektup arkadaşlıklarını yüzyüze görüşerek pekiştirdiler. Köy çocukları, ilçe merkezinden gelen çocuklara köyü gezdirip, yaşam alanları hakkında bilgi verdiler. Köy çocukları, arkadaşlarına bazlama, çörek ve ayran ikramında bulundu. İlçeden gelen çocuklarda beraberlerinde getirdikleri oyuncaklarını, arkadaşlarıyla paylaştı. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Çocuklara bayramlık
Çocuklara bayramlık
Ramazan yardımı
Ramazan yardımı
İşçiler çalıştı
İşçiler çalıştı
1 Mayıs’ta çocuk işçi
1 Mayıs’ta çocuk işçi
SiSTEMiMiZ BOZUK!
SiSTEMiMiZ BOZUK!
Piknikçileri yağış vurdu
Piknikçileri yağış vurdu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim