Mektup arkadaşı çocuklar buluştu

Sorgun Karalık Köyü’nde eğitim gören çocuklar, daha önce mektuplaşarak tanıştıkları ilçe merkezindeki okullarda eğitim gören çocukları ağırladı. Birbirlerine yazdıkları son mektupta, öğrenci arkadaşlarını köye davet eden Karalık Köyü çocukları, konuklarını köy girişinde karşılayıp, mektup arkadaşlıklarını yüzyüze görüşerek pekiştirdiler. Köy çocukları, ilçe merkezinden gelen çocuklara köyü gezdirip, yaşam alanları hakkında bilgi verdiler. Köy çocukları, arkadaşlarına bazlama, çörek ve ayran ikramında bulundu. İlçeden gelen çocuklarda beraberlerinde getirdikleri oyuncaklarını, arkadaşlarıyla paylaştı.