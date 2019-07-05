Mekanik sayaç dönemi

Belediye Meclisinin aldığı karara göre sürekli arıza veren ve vatandaşın şikayetine neden olan kartlı su sayaçları yerine mekanik sayaçlar da kullanılabilecek.

Zorunlu kartlı su sayacı uygulaması son bulurken, yeni inşa edilen binalara da mekanik su sayaçları takılacak.

Belediye Başkanı Celal Köse, belediyenin elinde tamir bekleyen yaklaşık 4 bin kartlı su sayacı bulunduğunu söyledi.

Başkan Celal Köse, “Vatandaşımız kartlı su sayacının tamiri için yüklü miktarda ücret ödemekteydi. Ayrıca elektronik olan bu sayaçlar kart okuma hatası, su kesintisi arızası gibi arızalar vermekteydi” dedi.

Alınan karara göre isteyen vatandaş kartlı su sayacını kullanmaya devam edebilecek, kartlı sayaçların bozulması durumunda vatandaşa mekanik saat takma tavsiyesinde bulunulacak.

Başkan Celal Köse, “Vatandaşlarımız geçmişte kartlı sayaç tamiri için 250 lira tamir bedeli ödemiş. Lakin sıfır mekanik sayaç 90 lira civarında satılıyor” şeklinde konuştu.

Belediye Meclisi oybirliğiyle mekanik sayaç kullanımını kabul etti.

