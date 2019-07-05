Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 21°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
99382
ALTIN
255.528
DOLAR
5.5869
STERLİN
7.0531
EURO
6.3025

Mekanik sayaç dönemi

YOZGAT Belediye Meclisinde alınan karar doğrultusunda Yozgat’ta yeniden mekanik su sayacı kullanımına geçilecek.

Mekanik sayaç dönemi

YOZGAT Belediye Meclisinde alınan karar doğrultusunda Yozgat’ta yeniden mekanik su sayacı kullanımına geçilecek.

05 Temmuz 2019 Cuma 00:00
76 Okunma
Mekanik sayaç dönemi

Belediye Meclisinin aldığı karara göre sürekli arıza veren ve vatandaşın şikayetine neden olan kartlı su sayaçları yerine mekanik sayaçlar da kullanılabilecek.

Zorunlu kartlı su sayacı uygulaması son bulurken, yeni inşa edilen binalara da mekanik su sayaçları takılacak.

Belediye Başkanı Celal Köse, belediyenin elinde tamir bekleyen yaklaşık 4 bin kartlı su sayacı bulunduğunu söyledi.
Başkan Celal Köse, “Vatandaşımız kartlı su sayacının tamiri için yüklü miktarda ücret ödemekteydi. Ayrıca elektronik olan bu sayaçlar kart okuma hatası, su kesintisi arızası gibi arızalar vermekteydi” dedi.

Alınan karara göre isteyen vatandaş kartlı su sayacını kullanmaya devam edebilecek, kartlı sayaçların bozulması durumunda vatandaşa mekanik saat takma tavsiyesinde bulunulacak.

Başkan Celal Köse, “Vatandaşlarımız geçmişte kartlı sayaç tamiri için 250 lira tamir bedeli ödemiş. Lakin sıfır mekanik sayaç 90 lira civarında satılıyor” şeklinde konuştu.

Belediye Meclisi oybirliğiyle mekanik sayaç kullanımını kabul etti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yağmur sonrası renk cümbüşü
Yağmur sonrası renk cümbüşü
Meyve bahçesi bakım bekliyor
Meyve bahçesi bakım bekliyor
2 kardeş öldü 3 kişi de yaralandı
2 kardeş öldü 3 kişi de yaralandı
Kur’an Kurslarına yoğun ilgi
Kur’an Kurslarına yoğun ilgi
Şizofren komşu şikayeti
Şizofren komşu şikayeti
Köy Konağı unutuldu
Köy Konağı unutuldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim