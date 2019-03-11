MEHTERLi AÇILIŞ

YOZGAT Belediyesi tarafından, eski sebze hali binasının bir bölümü yıkılarak yeniden projelendirilip, inşa ettirilen Hal ve İş Merkezi, mehteran bölüğünün verdiği konser eşliğinde açıldı. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, 2 bin 530 metrekare alanda hizmet verecek Hal ve İş Merkezi'nin 10 milyon 870 bin liraya mal olduğunu söyledi. Arslan, "Kapalı otopark binası ve hal binasını yaparken, vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları biliyoruz, güzelliklere kolay ulaşılmıyor. Yozgat’ımız, Türkiye'ye örnek bir hal binasına kavuştu. Yozgat güzel ve güzelliklere layıktır, bu sebeple harcanan hiçbir paranın hesabı olmamalı" dedi.

Arslan, hal binasını yaparken 10 milyon lira kredi kullandıklarını, sadece cadde üzerinde bulunan 8 dükkanı satmaları halinde belediyenin kasasına girecek paranın 20 milyon lira olduğunu anlattı. Başkan Arslan, ‘’Biz burada karlı bir yatırım yaptık, milleti zarara uğratmadık. Burada hal esnafımıza sıkıntı yaşattık ama evladiyelik bir bina bıraktık. Ayrıca çok güzel bir cadde ortaya çıktı. Şimdi Yozgatlı hemşerilerimiz lüks bir ortamda alışveriş yapacaklar, hal esnafımız pırıl pırıl bir ortamda sanki AVM'nin manav reyonunda gibi mesleklerini icra edecekler. Burada baraka gibi binalar vardı. Bu barakalar yıkılarak Yozgat’ımız modern bir binaya kavuşmuş oldu, hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Yozgat Sebzeciler ve Pazarcılar Derneği Başkanı Salih Çavuşoğlu da, bugüne kadar yapılamayan çalışmaları Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın yaptığını belirterek, geçtiğimiz yıl belediye tarafından yaptırılan kapalı semt Pazar yerinin ardından belediye Hal ve İş Merkezi’nin de hizmete açılmasının Yozgat adına büyük bir hizmet olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, “Biz bugüne kadar böyle bir hizmetin yapılacağına inanmıyorduk. Önceki belediye başkanları yapacağız, yapılacak dedilerse de bugüne kadar yapılmadı. Bu hizmetleri Sayın Kazım Arslan Yozgat’ımıza kazandırdı. Ben bu vesile ile kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 2 bin 530 metrekare alan üzerine bodrum, zemin kat ve üzerindeki iki kattan oluşan Hal ve İş Merkezi’nin açılışı yapıldı, törene katılan vatandaşlar binayı gezdi.