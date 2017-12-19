-Mantar üretimi arttı

Delice köyünde yaşayan 31 yaşındaki Süleyman Karataş, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın açtığı 'Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu.

Proje kapsamında 30 bin lira hibe almaya hak kazanan Karataş, 100 metrekarelik alana halk arasında 'kavak mantarı' olarak da bilinen istiridye mantarı tesisi kurdu.

Devlet desteğiyle kurulan tesiste eşi Leyla Karataş'ın yardımıyla ayda 1 ton mantar üretiliyor.

Üretilen mantarlarla Karataş ailesi hem geçimlerini sağlıyor hem de Ankara ve Kayseri gibi illere pazarlıyor. 80 günlük bir zaman diliminde yaklaşık 3 ton mantar ürettiğini söyleyen Süleyman Karataş,

"Devletimizin sağladığı Genç Çiftçi Projesi’nden yararlanarak tesisimizi kurduk. 100 metrekare büyüklüğünde içerisinde 10 ton kompost alacak şekilde tesisimizi ayarladık. Toplam 80 günlük zaman içerisinde 2.5-3 ton mantar üretiyoruz. Aylık ortalama ise 1 ton mantar elde ediyorum. Bu işi eşimle birlikte yapıyorum. Hatta hafta sonları annem ve çocuklarım da bize yardımcı oluyor. Yozgat pazarı sorun olduğu için mantarları Yerköy başta olmak üzere Ankara ve Kayseri'ye de pazarlıyoruz" dedi.