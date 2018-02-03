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Mahallenin sorunu konuşuldu

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, mahallelerin sorunlarına yerinde çözüm bulmak, mahalle sakinlerinin görüşlerini, düşüncelerini almak amacıyla başlattığı ‘Mahalle Meclisi’ toplantılarına Çapanoğlu Mahallesi’nde devam edildi.

Mahallenin sorunu konuşuldu

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, mahallelerin sorunlarına yerinde çözüm bulmak, mahalle sakinlerinin görüşlerini, düşüncelerini almak amacıyla başlattığı ‘Mahalle Meclisi’ toplantılarına Çapanoğlu Mahallesi’nde devam edildi.

03 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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Mahallenin sorunu konuşuldu

Yeni Toki Mevlana okulunda gerçekleştirilen toplantıya Mahalle Muhtarı Mustafa Sevimli ev sahipliği yaptı. Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Akgün ve Şahin Kılınçaslan’ın da hazır bulunduğu toplantıya, mahalle sakinleri ilgi gösterdi. Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Başkan Kazım Arslan, gelen talepler doğrultusunda ilgili birim müdürlüklerine sorunların en kısa sürede çözülmesi konusunda talimat verdi. Arslan, Yozgat Belediyesi olarak 2018 yılında devam eden ve başlanılacak projeler hakkında da mahalle sakinlerini bilgilendirdi. Arslan, Vadikent Kentsel Tasarım Projesi hakkında açıklamalarda bulundu, mahalle sakinlerinin kendilerine göstermiş olduğu ilgi ve desteğe teşekkür etti. Toplantı öncesinde Yozgat’ta belediye tarafından yaptırılan yatırımlar, hizmetler ve devam eden çalışmaları kapsayan sunum yapıldı.

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