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Macar Gazeteci Yozgat’ı sevdi

MACAR Gazeteci Pengo Zoltan, yıllar önce Türk atalarının izinden yürüyen bilim adamından sonra yola çıkan Macar gazeteci, Yozgat’tan memnun kaldı.

Macar Gazeteci Yozgat’ı sevdi

MACAR Gazeteci Pengo Zoltan, yıllar önce Türk atalarının izinden yürüyen bilim adamından sonra yola çıkan Macar gazeteci, Yozgat’tan memnun kaldı.

22 Ekim 2019 Salı 00:00
Macar Gazeteci Yozgat’ı sevdi

Yerköy ilçesinde Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz tarafından ağırlanan gazeteci Zoltan, Yozgat’ta ise bir grup Yozgatlı tarafından karşılanıp, şehrin tarihi yerleri gezdirildi, tarihi konakta ağırlandı.  Şehir Merkezinde bir kahve dükkanında oturup, birinin kendisini takip etmesini beklediğini aktaran Zoltan, ‘’Belediye Başkanı ortaya çıktı. Yerel Danışmanlar, bir gazeteci ve çevirmen olarak bir İngilizce öğretmeni. Yolculuk ile ilgili sorular ile sonra, bir tanesi benim daha kolay olacağını söyledi. Haklı olduğunu kabul etmek zorunda kaldım, ona bu alternatif olmadığını itiraf etmedim çünkü bisiklet nasıl gezmeler bilmiyorum. Olağanüstü Kebap ' tan oluşan lezzetli bir yemekten sonra belediye başkanı beni şehri tura davet etti. Asıl sürpriz beni cafe'nin dışında bekliyordu Belediye Başkanı'nın siyah servis arabası, arka kapıyı açmak isteyen bir sürücü ile. 52 yaşındayım ama daha önce hiç bu şartlarda seyahat etmedim. Lezzetli yemekler ve yerel Yozgat’ın misafirperverliği dışında bir misafire ikram edecek çok az şey var, ama sokak ortasında kuru yün dikkatimi çekti, fotoğrafını çektim’’ dedi. 

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