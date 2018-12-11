Maaşlar eridi!



Zararsız, sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerin kan kaybetmekte olduklarını, işçilerin artık kadro aldıklarına sevinemediklerini ileri sürdü. Zararsız, ‘’Bu işçilerimizin ücretleri 2020 yılı sonuna kadar 4+4 olarak belirlendi. Ancak, Ülkemiz 2018 yılında beklemediği bir ekonomik kriz ile karşılaştı. Çalışanlarımızda bu ekonomik krizi çok derinden yaşadılar. Özellikle 2018 yılının ikinci yarısında meydana gelen yüksek faiz, yüksek enflasyon, fiyatlarda, TFF TÜFE’de meydana gelen artışlar nedeniyle satın alma güçleri azaldı. İşçilerimizin yaptıkları iş çoğalmasına rağmen, ücretleri asgari ücrete düştü. İşçilerimiz kendi ihtiyaçlarını karşılayamadıkları gibi, aile ve çocuklarının temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamasak hala geldiler. Düşük ücrete rağmen yaptıkları işin daha da artması nedeniyle işçilerimiz, iş yerlerinde daha çok sıkıntı yaşıyorlar, çoğu işçimizin ruh sağlığı bozuldu’’ diye konuştu.

Ferman Zararsız, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası olarak, yılbaşı itibariyle yenilenecek, asgari ücretin, enflasyonist baskılar, yüksek enflasyon, yaşanılan hayat pahalılığı, fiyatlardaki inanılmaz yükselişlerin karşılığı olarak asgari ücretin de bunları karşılayabilecek düzeyde belirlenmesini istediklerini, asgari ücretin 2 bin 500 lira olarak artırılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

