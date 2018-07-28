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Leyleklerin sayıları arttı

YOZGAT’ta yaz aylarında köyleri ve beldeleri yurt tutan leylekler, bu sene ilkbahar ile birlikte havaların erken ısınmasından dolayı yazlık yuvalarına erken geldi.

Leyleklerin sayıları arttı

YOZGAT’ta yaz aylarında köyleri ve beldeleri yurt tutan leylekler, bu sene ilkbahar ile birlikte havaların erken ısınmasından dolayı yazlık yuvalarına erken geldi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Leyleklerin sayıları arttı

Havaların ısınması ve sıcaklığın artmasıyla birlikte, leylekler Yozgat’ın çeşitli bölgelerindeki yazlık yuvalarını mesken tuttu. Yozgatlı vatandaşlar arasında bereket ve uğurun simgesi olarak kabul edilen 
leylekler, kırsal kesimlerde yine PTT direkleriyle cami kubbelerine yuvalarını yaptı. Yozgat’ta sulak alanlara yakın bölgelere yuva yapan leylekler, sıcak havaların etkisiyle, bu sene Yozgat’a erken geldi. Gelingüllü barajı, Topçu göleti ve Delice Irmağı’na yakın havzalara konuşlanan leylekler, su kaynaklarından hem su ihtiyacını karşılıyor, hem de balık avlayarak besleniyorlar.
 

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