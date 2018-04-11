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Leyleklere koruma

YOZGAT’ın yaz aylarındaki konuklarının havaların ısınmasıyla birlikte gelmesinin ardından, Çedaş ekipleri harekete geçti. Leyleklerin yuvasının bulunduğu elektrik direkleri tespit edilerek, izolasyon çalışması yapılarak, tellere özel aparatlar yerleştirdi. Yapılan çalışma ile leyleklerin telef olması engellendi.

Leyleklere koruma

YOZGAT’ın yaz aylarındaki konuklarının havaların ısınmasıyla birlikte gelmesinin ardından, Çedaş ekipleri harekete geçti. Leyleklerin yuvasının bulunduğu elektrik direkleri tespit edilerek, izolasyon çalışması yapılarak, tellere özel aparatlar yerleştirdi. Yapılan çalışma ile leyleklerin telef olması engellendi.

11 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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Leyleklere koruma

Kuş çarpılmaları sonucu yaşanan enerji kesintilerinin de önüne geçildi. ‘Göçmen Kuşlar Ölmesin’ projesini 2015 yılında hayata geçiren Çedaş, enerji nakil hatlarında başlattığı 2018 yılı bakım programı çalışmaları kapsamında yürüttüğü çalışmalar esnasında, Yozgat’ın Esenli Köyü’nde üzerinde leylek yuvası bulunan elektrik direğinde de izolasyon çalışması yaptı. İşletme bakım ekipleri tarafından yapılan, yaklaşık 2 saat süren çalışmada leylek yuvası bozulmadan direkteki tellere yalıtımlı özel aparatlar yerleştirildi, elektrikten izole edildi. Yapılan çalışma ile leyleklerin telef olması engellendi. Yozgat’ın göçmen kuşlar ve diğer kuş türleri açısından zengin bir popülasyona sahip olduğunu hatırlatan Çedaş Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, çevreye ve doğaya karşı sorumluluk bilinciyle hareket etiklerini söyledi. Akboğa, “2015 yılından itibaren yaptığımız çalışmalar neticesinde sorumluluk bölgemizdeki elektrik direklerinde bulunan 6 bin 900 izolatör ile bin 425 trafoya elektrik akımını iletmeyen özel aparatlar yerleştirdik. Yaklaşık 4 milyon lira maliyeti olan bu çalışmamızla 2 bin 800 elektrik direğine izolasyon uygulaması yaptık. Özellikle göçmen kuşların güzergahı ile kuş popülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde bu aparatları monte etme ve izolasyon işlemlerine devam ediyoruz. 2018 yılında 525 adet trafoya, bin 200 elektrik direğine, 3 bin 600 izolatöre, 300 kilometrelik havai hattın bağlantı noktalarına özel aparatların monte edilmesi planlanıyor. Yapılacak çalışmanın maliyeti yaklaşık 3 milyon liradır. Göçmen kuşlar için yapacağımız bu yıl ki çalışma ile 2015 yılından bu güne kadar toplamda 7 milyon lira harcama yapmış olacağız” diye konuştu.

 

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