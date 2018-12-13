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Lastikçilerde kış mesaisi

YOZGAT’ta önceki gece başlayan kar yağışı lastikçilerin mesailerini artırdı. Kışa hazırlıksız giren sürücüler lastikçilerin yolunu tutarak kışlık lastik taktırdı.

Lastikçilerde kış mesaisi

YOZGAT’ta önceki gece başlayan kar yağışı lastikçilerin mesailerini artırdı. Kışa hazırlıksız giren sürücüler lastikçilerin yolunu tutarak kışlık lastik taktırdı.

13 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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Lastikçilerde kış mesaisi

Yozgat’ta önceki gece başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Güne kar yağışıyla uyanan sürücüler ise lastikçilerin yolunu tuttu.

Yazlık lastiğini değiştirmeyen sürücüler, lastikçilere giderek kış lastiği taktırdı. Lastik servislerinde sıralar ve kuyruklar meydana geldi. Bazı sürücüler ise dik yokuşları çıkmakta güçlük çekti.

Öte yandan Yozgat’ta da zorunlu kış lastiği uygulamasının başladığı bildirilirken, kış lastiği takmayan sürücülere 625 liraya varan cezalar kesileceği belirtildi. Emniyet yetkilileri ‘dört mevsim’ diye tabir edilen lastiklerin, kış lastiği kapsamına girmediği uyarısını yaparak “Sürücüler kış lastiği takmalılar. Ayrıca taktıkları kış lastiklerinin dişleri de kullanıma uygun olmalı, aşınmış olanlar değiştirilmeli” diyerek sürücülere uyarıda bulundular.
Haber:Mustafa TEKER

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