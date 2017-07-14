Kuzular gerçek paralar sahte

ÖNCE GÜVENLERİNİ KAZANDILAR

Bir akşamüzeri geldikleri Büyüknefes Köyü’nde kuzu üreticisi olan iki aileyi ziyaret eden, evlerine girip yemek yiyip, güvenlerini kazanan üç kişi, bir gün sonra kuzuları almak için pazarlık yaptılar. Yaptıkları pazarlığın ardından tanesi 620 TL’den 40 kuzu için 40 bin TL fiyat belirleyen üç kişi, yanlarında getirdikleri kamyonete kuzuları dolandırdıkları köylüler tarafından yüklettikten sonra, ertesi gün yine kuzu satın almak için geleceklerini söyleyerek kayıplara karıştılar. Son anda paraların sahte olduğundan şüphelenip, ilçeye paraları götüren köylüler burada acı gerçeği öğrendiklerinde, kuzular ve üç kişi çoktan kayıplara karışmıştı.

BİZDE PARA SENDE KUZU VAR DEDİLER

Mağdur olan kuzu sahiplerinden Şevki Öcek, bir gün önce taksi ile gelip, kuzu almak istediklerini söyleyen kişilerin, çanta içerisinde parayı göstererek ciddi alıcı olduklarını söylediklerini belirtti.

“Biz de para var sende kuzu var, kuzuyu ver parayı al dediler. Bir çanta parayı bize gösterdiler. Biz de inandık Müslüman sandık” diyen Öcek; “İkinci gün geldiler bir tane kamyonet getirdiler, 40 kuzu kayınbiraderimin oğlundan kızı kuzu da benden alacaklardı. Kayınbiraderimin oğlundan 35, benden 30 kuzu, ona 21, bana da 18 bin lira verdiler, güle oynaya ayrıldık. Yarın yine geleceğiz, buradan kuzu alacağız dediler. Kuzuları kendi ellerimizle kamyonete yükledik” dedi.

YOLDA KARŞILAŞTIK, AYIP OLUR DİYE GÖRÜNMEDİK

Paranın sahte olma ihtimaline karşı ilçeye gitmeye karar verdiklerinde dolandırıcılarla yolda karşılaştıklarını söyleyen Öcek; “Ankara yoluna indik, onlar da önümüzden gidiyorlarmış. Gördük onları. Biz onlara görünmedik ki, ayıp olur, bunlar bizim neden peşimizden gelirler diye. Onlar Sarayköyü doğru gittiler. Biz ilçeye gittik, noterde çalışan damadım var, bu parayı gösterdik dedi ki baba, paralar sahte” diye konuştu.

BEN ÖNEMLİ DEĞİLİM AMA HANIMIM ÇOK ÜZÜLDÜ

Şevki Öcek, bir yıllık emeklerinin gittiğini belirterek, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi: “Ben önemli değilim ama bu benim hanımım bitti, üzüldü, üzülüyor. Hayırlısı olsun. Allah onlara zehir zıkkım etsin. Bir yıllık emeğimizi aldılar gittiler.Yem var, koyunların hakkı var, yani bu bize bir ihtiyaçtı. O adi adamlar bizim hakkımızı aldı, gitti. Bu gün de gittik gereken yerlere başvurduk. Vali beye de başvurduk, Allah razı olsun o da ilgilendi, araştırdı, inşallah biz bunu buluruz dedi, bize bir umut verdi, güven verdi.”

EVİMDE KENDİ ELLERİMLE YEMEK HAZIRLADIM

Sözde kuzu ticareti yapan üç kişinin acıktıklarını söyleyerek yemek istediklerini belirten Kadriye Öcek; “Ben içerde ekmek veriyordum, acım dediler. Bana iki yumurta pişir dedi, bende yumurtayı pişirdim, yoğurt koydum. Getirdim yiyorlardı, o sırada bunlar (eşi) para sayıyordu. Ben eşime dedim ki, bunlar mafya dedim, gel vermeyelim dedim. Onlar kandırdı bizi aldı gittiler” dedi.

BİR YILLIK EMEĞİMİZİ ÇALDILAR

Bir yıllık emeklerinin çalındığını söyleyen mağdur kuzu sahiplerinden Sevim Altınoluk da, kendi elleri ile kamyona yükledikleri kuzular karşılığında verilen paralardan şüphelendiğini ancak her şey için çok geç kaldıklarını söyledi.

Borçlu ve mağdur durumda kaldıklarını aktaran Altınoluk, şöyle konuştu:



“Kuzuları elimizden yükledik. Sonra da aldılar gittiler. Sonra eniştemizinkini yüklediler. Parayı saymışlar oğlumun eline, parayı bana verdi. Parayı görünce ben bildim. Yavrum bu para sahte dedim, para beyaz beyaz duruyordu. Para sahte yavrum kurban olayım etme dedim. Boyamışlar paranın yüzünü bembeyaz. Bir tane parayı içinden çekip buruşturdular yere attılar para açılmadı, öylece yerde kaldı. Biz bu kuzuları besleyip borcumuz vardı, çocuğumun bağkur borcu vardı onu ödeyecekti. Bir gelirimiz, tarlamız, bir şeyimiz yok, bizim gelirimiz bu.”

Sevim Altınoluk’un oğlu Sinan Altınoluk, tanesi 620 TL’den 40 kuzu için anlaşma yaptıklarını belirterek; “Şirketim var, büyük çiftliklerimiz var, kesimhanemiz var diye tanıttılar. Bu güne kadar böyle bir olay yaşanmamıştı bizim başımıza geldi. Başkalarının da başı yanmasın” diye konuştu.

Köy sakinlerinden Ayşe Öcek, üç kişinin tiplerinden şüphelendiğini söyledi.

“Geldiler güzelce açız dediler, yemeği yediler, içtiler. Üç kişiydiler biri topaldı, öteki de eli yüzü kıllı bir adamdı” diyen Öcek; “Dedim bunlar tövbe teröriste benziyorlar bunlar nasıl adamlar böyle dedim. Ben evimin önünde oturuyordum arabaya tohluları koydular, aldılar gittiler, bunlar sonradan ayıktılar. Verdikleri paranın hepsi sahte çıktı. Bunlar sahte diye korktular ama korksalar da başlarına geldi. Paralar sahte çıktı ama ok yaydan çıktı, adamlar fırladı gitti. Peşi sıra gittiler ama yakalatamadılar” diye konuştu.

