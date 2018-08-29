Kuşların yeni adresi

Bozok Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmada 71 kanatlı tespiti yapıldı. Bunlardan 41’inin yerli, 13'ünün yaz, 7'sinin kış ziyaretçisi, 10'unun da transit göçer olduğu belirlendi. Bozok Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Galip Akın, Öğretim Üyesi Esra Balıkçı ve Araştırma Görevlisi İlter Tanrıverdi ile birlikte gerçekleştirdiği bilimsel araştırmada tespit ettikleri kuş türlerini, fotoğraflarıyla tanıttı. Yozgat’ta kuş türlerinin çeşitlenmesinde sulama amaçlı tesis edilen baraj ve göletlerde balıkçılık faaliyetlerinin de önemli rol oynadığı kaydedildi. Alakarga, Büyük Baştantankara, Çıvgın, Çit kuşu, Florya, Guguk kuşu, Halkalı Sinekkapan, Karatavuk, Kaya Çintesi, Kaya Kartalı, Kerkenez, Kızılgerdan, Küçük İskete, Mavi Baştankara, Ökse Ardıcı, Saka, Şakrak kuşu, Sığırcık, Sürmeli Çalıkuşu, Tepeli Toygar, Üveyik gibi kuş türlerinin yaşam alanı olarak Yozgat’ı tercih ettikleri ifade edildi.