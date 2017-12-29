KUŞLARIN DANSI

Bayat diye tabir edilen ve soğuk kış memleketi Yozgat’ta çatı aralarına tüneyen güvercinler, Un Pazarı’na iniş yaparak su ve yiyecek ihtiyacını gideriyor.

Daha önce Hocalar Kahvesi bahçesi ve Vali Konağı’nı yaşam alanı olarak kullanan kuşlar, eksilen yeşil alanlar sonucu bu bölgeyi tercih etmeye başladı. Soğuk kış gününde güvercinleri izleyen vatandaşlar ve kuşların dansı ise objektiflere böyle yansıdı.