Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115097
ALTIN
158.635
DOLAR
3.7901
STERLİN
5.1193
EURO
4.5435

KUŞLARIN DANSI

YOZGAT’ın Un Pazarı meydanında güvercin bolluğu nedeniyle İstanbul Sultanahmet ve İzmir Konak Meydanı gibi mekanları aratmayan görüntüler oluşuyor.

KUŞLARIN DANSI

YOZGAT’ın Un Pazarı meydanında güvercin bolluğu nedeniyle İstanbul Sultanahmet ve İzmir Konak Meydanı gibi mekanları aratmayan görüntüler oluşuyor.

29 Aralık 2017 Cuma 07:00
64 Okunma
KUŞLARIN DANSI

Bayat diye tabir edilen ve soğuk kış memleketi Yozgat’ta çatı aralarına tüneyen güvercinler, Un Pazarı’na iniş yaparak su ve yiyecek ihtiyacını gideriyor.
Daha önce Hocalar Kahvesi bahçesi ve Vali Konağı’nı yaşam alanı olarak kullanan kuşlar, eksilen yeşil alanlar sonucu bu bölgeyi tercih etmeye başladı. Soğuk kış gününde güvercinleri izleyen vatandaşlar ve kuşların dansı ise objektiflere böyle yansıdı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yanarak Can Verdi
Yanarak Can Verdi
670 çift evlendi
670 çift evlendi
Umut fakirin ekmeği
Umut fakirin ekmeği
Arslan’ın davetleri başladı
Arslan’ın davetleri başladı
Kalpten öldü
Kalpten öldü
Mum ışığında tıraş
Mum ışığında tıraş

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim