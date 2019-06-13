Kuşlara yuva yapıyorlar

Yozgat Doğa Korumu ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde görevli Orman Mühendisi Hasan Tezer ve Bozok Üniversitesi Öğrencisi Tuğba Akkurt gözetiminde, çocuklara ahşaptan kuş yuvası yaptırılması öğretilirken, doğa konusunda da bilgiler veriliyor. Kuşların, kanatlıların yumurtası, Yozgat’ta ve Türkiye’de bulunan kuş türleri, bitki örtüsü, doğal alanlar, su ve benzeri çevre konusunda da eğitimler alan çocuklar tarafından yapılan kuş yuvalarının, daha sonra gerçekleştirilecek etkinlikte, Çamlık Milli Parkı ile bazı farklardaki ağaçlara asılacağı kaydedildi.