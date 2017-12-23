Kuşlara sıcak yuva

‘Hem kediye hem kuşa bu kışta sıcak yuva’ sloganıyla yapılan kuş ve kedi evleri, parklardaki ağaçlara takan miniklere, zaman zaman aileleri veya görevliler yardımcı oldu. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu, 'Okul Destek Projesi' kapsamında bu etkinlikleri gerçekleştirdiklerini, çocukların kuşlara yuva yaptığını belirtti. Hatipoğlu, "Önce çocuklarla birlikte kuş yuvalarını boyadık. Ahşaptan imal edilen yaklaşık 50 kuş yuvasını, parklarda ağaçlara ve uygun yerlere çocuklar tarafından yerleştirildi. Toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan bu çalışma örnek olmasını sağlamak. Çocukların hem doğaya hem de birbirlerine karşı daha merhametli daha olumlu tutumlar içerisinde yetişmesine katkı sağlayacağını düşündük’ dedi.

