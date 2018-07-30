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Kuşlar unutulmadı

YOZGAT’ta son günlerde artan sıcaklar yaşlı ile çocuklar dışında kuşları ve sokak hayvanlarını da etkilemesi üzerine vatandaşlar farklı bölgelere su kapları yerleştirip, yiyecek bırakarak, yardımcı oluyor.

Kuşlar unutulmadı

YOZGAT’ta son günlerde artan sıcaklar yaşlı ile çocuklar dışında kuşları ve sokak hayvanlarını da etkilemesi üzerine vatandaşlar farklı bölgelere su kapları yerleştirip, yiyecek bırakarak, yardımcı oluyor.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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Kuşlar unutulmadı

Vatandaşların bıraktıkları yem ve ekmek parçalarıyla karınlarını doyurmaya çalışan kuşlar aşırı sıcaklardan bunalıyor. Hayvanların zaman zaman yere kapanarak aşırı sıcaklardan korunmaya çalıştıkları görülüyor. Durumu gören vatandaşlar, birçok noktasında kaplara su doldurarak kuşların, kedi ve köpeklerin su içmelerine yardımcı olarak aşırı sıcaklardan korunmalarını sağlıyor. Sıcaklar nedeniyle özellikle kuş, kedi, köpek, tilki ve kaplumbağa gibi hayvanların çok etkilendiği belirtildi. Kuşların çok derin kaplardan, içine düşeceği korkusuyla su içemediği ifade edildi. Kuşların, tilki ve kaplumbağaların derin kapların içinden su içemediklerinin altı çizilerek, ‘’Bu nedenle vatandaşlara, kent merkezi ile bağ ve bahçelerdeki uygun yerlere derin olmayan, 4 parmak kalınlığında su kapları koymalarını tavsiye ediyoruz. Bu şekilde kaplar konulursa serçeler de içine girip bu suda serinleyebilir'' denildi. Ev hanımlarından da artık makarna, pilav ve ekmek ufaklarını çöpe atmamaları istendi, insanların dünyanın sadece kendilerinin olmadığını bir an bile akıllarından çıkarmaması gerektiği, dünya ve doğanın hayvansız ve bitkisiz olamayacağına vurgu yapıldı. 

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