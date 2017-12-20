-KURUL ‘YIKAMAZSINIZ!’ DEDİ

YOZGAT’ta ‘Memleket Hastanesi’ adıyla 1933 yılında hizmete açılan, taş yapılı ilk hastane binasının yıkımına, ‘Burası tarihi bir yapıdır, koruma altındadır’ diyen Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan izin çıkmadı.

Kurul, tarihi binanın restore edilerek, yeniden eski haline getirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Kurul, tarihi binaya ek olarak, sonraki yıllarda yapılan çok katlı hastane binanın ise yıkılıp, yıkılmama konusunun kendilerinin görev alanı dışında bulunduğuna, bu konuyla ilgili kararı idarenin vereceğine dikkat çekti.

YOZGAT Şehir Hastanesi’nin hizmete açılmasıyla birlikte atıl durumda kalan eski Devlet Hastanesi binası ile hemen yanı başında bulunan tarihi ‘Memleket Hastanesi’ binasının da yıkılarak, yerine okul binasının yapılması planlandı. Sit alanı içerisinde yer alan Yozgat’ın ilk sağlık kuruluşu binasını da kapsayan projenin hayata geçirilebilmesi için, Anıtlar Kurulu tarafından ‘tarihi özelliği kalmamıştır, korunmasına yer yoktur’ denilerek, tarihi bina sit alanı kapsamından çıkartıldı. Yapılan itiraz üzerine Anıtlar Yüksek Kurulu, binanın tarihi özelliğe sahip olduğuna karar verip, ‘yıkamazsınız’ dedi.

ATIL durumdaki eski Devlet Hastanesi binasının yerine yapılması planlanan okul projesinde tadilat yapılması gündeme geldi. Yozgat’ın ilk sağlık kuruluşu ‘Memleket Hastanesi’ binası, okul projesi dışında tutularak, sonra yapılan ek bina yıkılıp, hastanenin alt kısmında yer alan eski okulları da kapsayacak şekilde yeni bir projenin yapılacağı öğrenildi. Tarihi ‘Yozgat Memleket Hastanesi’ binasının ise restore ettirilip, müze, kütüphane veya bölgede yapılacak okulların kullanımına sunulmak üzere laboratuvar yapılabileceği ifade edildi.