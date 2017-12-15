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-KURUDUK!

-Yozgat’ta kış mevsiminde beklenilen kar yağışının yaşanmaması, göletlerde su seviyesini düşürdü

-KURUDUK!

-Yozgat’ta kış mevsiminde beklenilen kar yağışının yaşanmaması, göletlerde su seviyesini düşürdü

15 Aralık 2017 Cuma 07:05
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-KURUDUK!

-YOZGAT Şehir Merkezinin bir zamanlar içme suyu ihtiyacını uzun yıllar karşılayan, alternatif projelerle içme suyu şebekesinden çıkartılan Kirazlı ve Çamlık göletlerinde su seviyesi büyük oranda düştü. Göletlerden şehir içme suyu şebekesine su verilmemesine rağmen seviyenin düşmesi kuraklık boyutunu ortaya çıkardı.

-YOZGAT’ta şehir merkezinin su ihtiyacı Cemil Çiçek Barajı’ndan temin ediliyor. Arapseyfi bölgesinde bulunan keson kuyulardan da ihtiyaç duyulması halinde şebekeye su veriliyor. Musabeyli Barajı’nın içme suyu projesiyle şehrin yaz döneminde de ciddi bir su sıkıntısı ile karşılaşılmayacağına vurgu yapılırken, bunun şebeke suyunun hiç bitmeyeceği anlamına gelmemesi gerektiğinin altı çizildi.
 

KASIM ayının son haftasında yağan kar ile sevinen Yozgat, sonraki günlerde beklenilen yağışların bir türlü düşmemesi, havzalarda su seviyesinin düşmesi, vatandaşı şimdiden kara kara düşündürmeye başladı.
Kurak ve karsız geçen 2014 kışından sonra gelen iki yıl kış ayları kar yağışlı geçti. Bu yıl Aralık ayının ortalarına gelinmesine karşın, 2014 yılında olduğu gibi beklenilen yağışların düşmemesi, tüm kesimleri endişelendirmeye başladı. Yeterli yağış olmaması halinde hayvancılık ile birlikte çoğu sulu olmayan tarım da olumsuz etkilenecek. Yozgat’ta geçen yıl kış mevsiminde beyaz örtünün dağları tamamen kaplamasına karşın, bu yıl Kasım ayının son haftasında yağan kar eridi, çamlığın da yeşili ortaya çıktı. Diğer kesimlerdeki dağlarda çıplak kaldı. Özellikle Yerköy-Şefaatli bölgesinde tarım alanlarında yeşermeler başladı. Kar yağışının olmaması durumunda açıkta boy verecek olan tahıl başaklarının donma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekildi. Özellikle hayvan besleyen vatandaşlar, şimdiden maliyet hesapları yapmaya başladı. Vatandaşlar ucuz yem sağlanmaması halinde hayvan potansiyelinin düşebileceğine dikkat çektiler. Geçmiş yıllarda da aynı kuraklığı gördüklerini ifade eden vatandaşlar, ‘Bu yıl havalar çok kurak geçiyor. Bu gidişle herkes hayvanlarını elden çıkaracak. Çünkü hayvan başına tüketilen ot ve yem fiyatları nerede ise hayvanın değerini geçiyor. Ucuz yem de bulunmayınca insanlar hayvanlarını satarak adeta o külfetten kurtulacak. Şimdi kara kara düşünüyoruz, her yıl olduğu gibi bu yılda aynı sıkıntı ile baş başa kalacağız” diye konuştular.

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