KURBANLIKLAR YOZGAT’TAN

Yozgat merkez ile birlikte bağlı ilçelerinde kurulan Hayvan Pazarı’nda hareketlilikler başladı. Besicilerle ile kurbanlık alıcıları arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor. Kurban Bayramı’na kısa süre kala Hayvan Pazarı’nda hareketlilik giderek artıyor. İşini son güne ve Kurban Bayramı’nın yoğunluğuna bırakmak istemeyen vatandaşlar, soluğu Hayvan Pazarı’nda alıyor. Geçtiğimiz seneye oranla fiyatların değişmediğini belirten satıcılar, az da olsa alıcı olduğunu, önümüzdeki hafta hareketlenmelerin başlayacağını söyledi. Yozgat merkez ile birlikte Yozgat’ın bazı ilçelerinde hizmet veren Hayvan pazarlarının önümüzdeki haftadan sonra her gün hizmet vereceği, satışların artacağını kaydeden satıcılar, şu an sadece işini son güne ve Kurban Bayramı’nın yoğunluğuna bırakmak istemeyen vatandaşların alıcı olduğunu ifade etti. Bu yıl kurban fiyatlarının çok uygun olduğunu ifade eden besiciler, bu yıl herkesin kurban kesebileceğini söyledi. Keçiören Belediyesince, Bağlum Karşıyaka Mahallesi'nde açılan kurbanlık satış pazarında, küçükbaş kurbanlıklar 700 ile 2 bin lira, büyükbaşlar ise 7 bin ile 18 bin lira arasında satışa sunuldu. Yozgat ile birlikte Ankara, Kars, Van, Muş, Diyarbakır, Erzurum, Ağrı, Kırşehir'in de bulunduğu birçok ilden getirilen kurbanlıklar içerisinde en fazla tercih Yozgat’tan götürülen kurbanlıklardan yana olduğu kaydedildi. Büyükbaş hayvanların sağlık raporu, pasaport ve dezenfektan belgeleri ile küçükbaş hayvanların nakil belgelerini inceleyen ekipler, gebe hayvanların satışını engellemek için de pazar bölgelerinde veterinerler görevlendirdi. Kurbanlık alacak vatandaşlar, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Yozgat’tan getirilen kurbanlıkları, hayvanların yaylalarda beslenip, doğal yem kullanılması nedeniyle etinin daha gevrek, leziz olduğunu, aynı zamanda da sağlıklı olmalarından dolayı tercih ettiklerini kaydettiler. Bu arada Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, ilçede kurulan kurbanlık pazarını ziyaret ederek, satıcı ve alıcılarla sohbet etti. Başkan Öçal, ilçede kurulan pazarda, besicilerin satış yapmaya başladığını, alıcıların ve satıcıların herhangi bir sorunla karşılaşmaması için gerekli tüm tedbirlerin aldıklarını söyledi. Başkan Öçal, kurban pazarına gelen kurbanlıkların pasaport kontrolünün ilgili personel tarafından yapılarak, pazara alındıklarını, pasaportu ve belgesi eksik olan hayvanların ile İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildiğini anlattı.