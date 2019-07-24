Kurbanlık satışları hızlandı

Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar kurbanlık alma telaşına düşerek hayvan satıcılarını ziyaret etmeye başladı.

Yozgat’ta kurbanlık fiyatlarının geçen yıl ile hemen hemen aynı olduğu belirtildi. Küçükbaş hayvan fiyatlarının büyükbaş ile yarışması, vatandaşların tercihini büyükbaş hayvanlara kaydırdı.

Yozgat’ta büyükbaş hayvanlar 6 bin ile 20 bin lira arasında satışa sunulurken, küçükbaş kurbanlık hayvanlar ise bin ve iki bin lira arasındaki fiyatlarla satışa sunuluyor.

Yozgat’ta bazı besiciler kurban bayramına özel besledikleri dev tosunlarla da dikkat çekiyor. Yozgat’ta 7 kişilik kurbanlık erkek tosunlar 17 bin ile 20 bin arasında satışa sunuluyor.

Dört kişilik büyükbaş kurbanlıklar ise 8 ila 10 lira arasında satılıyor. Kurbanlık hayvan satışı yapan bazı besiciler ise hayvan satışının yanı sıra kesim ve kasaplık hizmeti de sunuyor.

Haber:Mustafa TEKER

