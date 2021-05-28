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Kurbanlık hazırlığı

Yozgat’ta yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar görücüye çıkarken, vatandaşların günler öncesinden kurbanlık telaşı da başladı.

28 Mayıs 2021 Cuma 00:49
Kurbanlık hazırlığı

Uzun bir aradan sonra Canlı Hayvan Pazarlarının yeniden açılmasıyla birlikte yaklaşan kurban bayramına yönelik kurbanlık satışlarına da başlanıldı.
Türkiye'de en fazla canlı hayvan tercihinin yapıldığı iller arasında yer alan Yozgat merkez ve bağlı ilçeleriyle bazı beldelerindeki canlı hayvan pazarlarında kurbanlık telaşı erken başladı. Pandemi dolayısıyla fiyatların geçen seneye oranla arttığını belirten besiciler, kurbanlık kesimini kendileri yaparak vatandaşların cebine katkı sağlayıp, bunu yansıtmamaya çalıştıklarını belirttiler. Yem ve saman fiyatlarının arması ile kurbanlıklarda geçen seneye oranla fark olduğuna vurgu yapan besiciler, 80 liraya aldıkları yemin 130 lira almaya başladıklarını, fiyatlarda Covid19 salgını nedeniyle önemli artışların olduğunu hatırlattılar. Geçen yıl 8 bin lira 9 bin liraya sattıkları büyükbaş hayvan bu yıl 10 bin lira 11 liraya satışa sunulduğu bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Kurbanlık Hazırlığı
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