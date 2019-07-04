Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
99363
ALTIN
256.735
DOLAR
5.6240
STERLİN
7.0781
EURO
6.3456

Kur’an Kurslarına yoğun ilgi

SORGUN ilçesinde yaz Kur'an kursları yoğun ilgi görüyor. Sorgun Müftüsü Hasan Görer, bu yıl köyler dahil ilçe genelinde 255 yaz Kur'an kursu açıldığını söyledi.

Kur’an Kurslarına yoğun ilgi

SORGUN ilçesinde yaz Kur'an kursları yoğun ilgi görüyor. Sorgun Müftüsü Hasan Görer, bu yıl köyler dahil ilçe genelinde 255 yaz Kur'an kursu açıldığını söyledi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
25 Okunma
Kur’an Kurslarına yoğun ilgi

Talep olan ve en az 15 öğrencisi bulunan her yere Kur'an kursu açmayı planladıklarını ifade eden Görer, "İlçemizde 5 bine yakın öğrencimiz 161 cami, 57 Kur’an kursu, 32 özel bina ve 5 mescitte Kur'an öğreniyor. Kayıtlarımız devam ediyor. İlçemizde ilk, orta ve lisede eğitimi gören 16 binden fazla öğrencimiz var. Bu sayının en az yarısının kurslara katılmasını bekliyoruz" dedi. Görer, vatandaşların Kur'an kurslarına gösterdiği ilgiden memnun olduğunu dile getirerek, "Velilerimiz, çocuklarının küçük yaşta Kur'an öğrenmesini çok istiyor. Bu nedenle kurslarımıza büyük ilgi var. Kurslarımız saat 10.00'da başlıyor ve 12.45'e kadar devam ediyor. Sonra öğrenciler cemaatle öğle namazını kılıp, evlerine gidiyor. Kurslarımız 9 Ağustos'a kadar devam edecek"  ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
2 kardeş öldü 3 kişi de yaralandı
2 kardeş öldü 3 kişi de yaralandı
Şizofren komşu şikayeti
Şizofren komşu şikayeti
Köy Konağı unutuldu
Köy Konağı unutuldu
Kelebekler doğayı renklendirdi
Kelebekler doğayı renklendirdi
Gızlangıç ile eğleniyorlar
Gızlangıç ile eğleniyorlar
Keven sel bölgelerini gezdi
Keven sel bölgelerini gezdi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim