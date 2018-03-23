KURAKLIK MASAYA YATIRILDI

DSİ 123. Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kurum/kuruluş müdürleri, sulama birliği temsilcileri katıldı. Toplantıda konu ile ilgili bir sunum yapıldı, kuraklığa karşı alınması gereken tedbirler hususunda karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. Yozgat’ın genel karakteristiğinin step iklim kuşağında bulunduğuna dikkat çekilerek, coğrafi konum itibariyle iklim değişikliğine ve kuraklığa karşı hassas bir alanda yer aldığı hatırlatıldı. Su açığının genel anlamda Mayıs sonu Haziran başında başlayarak Ekim ayına kadar sürmekte olduğuna dikkat çekildi, birikmiş suyun yıl içerisindeki dağılımı incelendiğinde, Yozgat istasyonunun diğer istasyonlardan ayrıldığı kaydedildi. Yozgat’ta su fazlasının aralık sonunda başlayıp Nisan ayına kadar devam ettiği anlatılarak, kuraklıktan etkilenilmemesi için alınması gereken önlemler üzerinde duruldu. Özellikle sulamada tasarruflu yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğinin altı çizildi.