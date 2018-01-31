Kuleyi sırtladı

Tarihi konakları ziyaret edenlere yöresel oyunlardan örnekler sunan.. Kısacası on parmağında 10 marifeti ile dikkat çeken Önder Yaşar, bu kez Yozgat’ın tarihi simgesi Saat Kulesi’ni sırtladı.

Önder Yaşar, İstanbul’da düzenlenen fuar etkinliğinde yer aldı.

Saz çaldı, türkü söyledi..

Fuar bitiminde ise dekorları toplamaya yardım etti.

Dekorlar arasında yer alan tarihi Saat Kulesi’ni sırtladığında, objektife böyle yansıdı.

