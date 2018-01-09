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Köylülerden yönetmelik talebi

KADIŞEHRİ ilçesine bağlı Üçağaç Köyü sakinleri orman içinde bulunan otlak alanlarda hayvan otlatılmasına ilişkin hazırlanan yönetmelik de düzenleme yapılmasını bekliyor.

Köylülerden yönetmelik talebi

KADIŞEHRİ ilçesine bağlı Üçağaç Köyü sakinleri orman içinde bulunan otlak alanlarda hayvan otlatılmasına ilişkin hazırlanan yönetmelik de düzenleme yapılmasını bekliyor.

09 Ocak 2018 Salı 07:00
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Köylülerden yönetmelik talebi

Köylülerin talebini İl genel Meclisi’ne taşıyan Kadışehri İl Genel Meclisi Üyesi Cemalettin Sarıaslan, 1978 yılında yapılan dikim sonucu meydana gelen ormanlık alanda hayvan otlatamadıklarını, bunun yanı sıra 5 yıl önce dikim yapılan alanda hayvan otlatmanın serbest olduğunu ileri sürdü. Sarıaslan, “Bu durum tezatlık oluşturuyor. Mesela o 5 yıl önce dikim yapılan alana hayvanlar girerek, yeni dikilen fidanları ezip, çiğneyebiliyor ama öbür taraftaki uygun alana ise kanunen giriş yapılamıyor” dedi.
Meclis üyesi Sarıaslan, ormanlarda ve orman içinde bulunan otlak, yaylak ile kışlaklarda hayvan otlatılmasına ilişkin hazırlanan yönetmelikte bu duruma ve bölgesel farklılıklara ilişkin daha uygun düzenlemelerin hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar açısından olumlu olacağı görüşünü bildirdi.

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