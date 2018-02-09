Köylü vatandaştan destek

Yozgat Valiliğini ziyaret eden Kamil Pekel, biriktirdiği 2 bin lirayı Mehmetçik Vakfı’na bağışladığına dair dilekçeyi Vali Yardımcısı Adem Yılmaz’a teslim etti.

Bağışlarından dolayı Pekel’e teşekkür eden Yozgat Vali Yardımcısı Yılmaz, "Vatandaşlarımızın vatana, millete sahip çıkması bizim için mutluluk verici, onlarla gurur duyuyoruz” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanında olduğunu söyleyen 87 yaşındaki Kamil Pekel ise “Sağlam oluyum gençliğim olsun askere gönüllü giderim. Ama yaşım geçti, 87 yaşındayım. Askerimize bağışta bulunmaya geldim. Vatanı, milleti, askeri çok seviyorum. Askerimizin ordumuzun yanındayım. 4 oğlum var 3 kızım var onları dahi götürürüm. Bu vatan bizim kimseye vermeyiz. Türkiye düşmana kalmasın” şeklinde konuştu.